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Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine cevap

Batı Trakya bölgesinde yaşayan Müslümanlar ile ilgili yasal düzenlemeye Türkiye'nin gösterdiği tepkiye, Yunanistan'dan cazgırca bir cevap geldi.

12 Ocak 2018 Cuma 16:43
Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Müslümanlar ile ilgili yasal düzenlemenin Yunanistan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, dışarıdan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

KENDİ İÇ MESELELERİNİ HALLETMİŞ GİBİ...

Açıklamada Türkiye'nin kendi iç siyasetindeki ciddi konulara odaklanması gerektiği de ifade edildi.

Yunanistan, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönündeki yasal düzenlemeyi parlamentoda onaylanmıştı.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ

Türk Dışişleri Bakanlığı, bunun üzerine bir açıklama yayınlamış ve "Yunanistan'ın geçmişten ders çıkartmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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