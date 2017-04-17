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Yunanistan’dan küstah ‘referandum’ değerlendirmesi!

Referandum sonucundan rahatsızlık duyan ve ‘Evet’ kararına şüpheyle yaklaşan Yunan siyasi partiler, küstahlaştı. Yunan siyasi partiler yeni sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elindeki olağanüstü yetkilerin artmasının yolunu açacağını iddia etti.

Yunanistan’dan küstah ‘referandum’ değerlendirmesi!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:42

Hükümetin büyük ortağı SYRIZA partisi yetkilisi ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki referandumun sonucu, toplumda büyük bir kutuplaşma olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın marjinal ve şüpheli zaferi, kendisini ‘sultan’ ilan etmek için yeterli değil” ifadelerini kullandı.

'TÜRK YÖNETİMİ VE HALKI SAĞDUYULU OLMALI'

Muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi partisi yetkilisi Giorgos Kumutsakos’a göre, Türk yönetimi ve halkının sağduyu göstermesi gerekiyor.

Türk anayasasındaki ciddi değişikliklere rağmen Yunanistan’ın komşusuyla  dostane ilişkiler geliştirmeyi ve işbirliği yapmayı umduğunu kaydeden Koumoutsakos, “Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları alanında Avrupa ile bağlarını sadece korumasını değil, aynı zamanda da geliştirmesini bekliyoruz” dedi.

'AB'DE DE RAHATSIZLIK YARATIYOR'

Yunan milletvekili Andreas Loverdos ise artık Türkiye’de (Antik Roma imparatoru Jül) ‘Sezar rejiminin’ hakim olduğunu öne sürdü.

Loverdos, Twitter’daki mesajında, “Artık Türkiye’de Sezar rejimi hakim ve  bu durum, Yunanistan’da olduğu gibi AB’de de rahatsızlık yaratıyor” diye yazdı.

 
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