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Yunanistan'dan Kalalimnos Adası'nda askeri yapı inşaatı iddiası

Yunanistan'ın Kalalimnos Adası'nda askerler tarafından inşaat çalışması yapılması dikkat çekti.

21 Ocak 2018 Pazar 16:20
Yunanistan'dan Kalalimnos Adası'nda askeri yapı inşaatı iddiası

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na balıkçıları ve sahil güvenlik botlarını sık sık göndererek gerginliğe neden olan Yunanistan'ın, Kalalimnos Adası'nda bugün görülen hareketlilik dikkat çekti.

Kardak'a yarım mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'na Leros ve İstanköy (Kos) Adası'ndan bu sabah roro gemisi ile kamyonlar getirildi. Kamyonların kasasındaki inşaat malzemeleri adadaki askerler tarafından indirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Adaya 50 kadar asker de getirildi.

Adanın Kardak tarafına bakan yönündeki gözetleme kulesinin hemen yanında yapılan inşaat çalışması DHA tarafından görüntülendi. Adadaki inşaat çalışmasının ne amaçla yapıldığı merak konusu olurken, Leros Adası'ndan gelen Yunan savaş gemisinin Kalalimnos Adası önlerinde güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Zaman zaman Kardak'a yaklaşmak isteyen Yunan savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botları engel oldu. Kardak'a yaklaşık 1 mil mesafade devriye gezen 313 no'lu Türk Sahil Güvenlik botu, Kalalimnos Adası'ndaki gelişmeleri bulunduğu yerden izledi.

 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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