Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran 'Türkiye' çıkışı

Atina merkezli ANA haber ajansına göre, Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşandığı iddiaları Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos'a soruldu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Tzanakopoulos "Yunan hükümeti ülkenin egemenliğini kararlı bir biçimde koruyacağını defalarca söyledi. Fakat son dönemde Türklerin provokasyonlarının giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu bizi çok rahatsız ediyor" dedi.

RAHATSIZ OLMUŞLAR

Sözcü Tzanakopoulos, 'Yunan hükümetinin Ege Denizi'nde Türkiye ile çarpışmaktan endişelenip endişelenmediği' sorusuna da, "Durumu çok yakından izliyoruz. Yangına körükle gitmemesi gereken Türkiye'nin davranışlarından rahatsızız" yanıtını verdi.