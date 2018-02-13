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Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran 'Türkiye' çıkışı

Yunan hükümeti, Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından Türkiye'yi provokasyonla suçladı.

13 Şubat 2018 Salı 14:54
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran 'Türkiye' çıkışı

Atina merkezli ANA haber ajansına göre, Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşandığı iddiaları Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos'a soruldu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Tzanakopoulos "Yunan hükümeti ülkenin egemenliğini kararlı bir biçimde koruyacağını defalarca söyledi. Fakat son dönemde Türklerin provokasyonlarının giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu bizi çok rahatsız ediyor" dedi.

RAHATSIZ OLMUŞLAR

Sözcü Tzanakopoulos, 'Yunan hükümetinin Ege Denizi'nde Türkiye ile çarpışmaktan endişelenip endişelenmediği' sorusuna da, "Durumu çok yakından izliyoruz. Yangına körükle gitmemesi gereken Türkiye'nin davranışlarından rahatsızız" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:54
  1. Tzanakopoulos

YORUM YAZ

  • MeteMete38 dk önce
    Ya ,avrupa birligi ekmegi suyu kesseler takaksizliktan ,Türk Silahli Kuvetleriyarim tabur askerle oniki saatte tokatlar buyunan bozuntularini.
  • MisafirMisafir39 dk önce
    Bu provokasyonları kendi istekleri ile yapmıyorlar.beslendikleri ağa babalarının talimatlarını yerine getiriyorlar ama pişman olacaklarını çok iyi biliyorlar
  • HE HEHE HE44 dk önce
    YAVV HE HE
  • PolatPolat1 sa önce
    Akp hükümetleri Yunanlıya hep yumuşak davrandı ne hikmetse. Düşman ilk kayalığı işgal ettiğinde gerekli cevap verilseydi böyle olmazdı. Tansu Çiller kadar olamadılar.
  • abdoabdo1 sa önce
    arkandaki teröristbaş çıban ısrael ve sömürge p..çi abd ye güvenip kaşınma yunançok fena kaşırız kanatarak kan gelir.
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