Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran 'Türkiye' çıkışı
Yunan hükümeti, Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından Türkiye'yi provokasyonla suçladı.13 Şubat 2018 Salı 14:54
Atina merkezli ANA haber ajansına göre, Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşandığı iddiaları Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos'a soruldu.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Tzanakopoulos "Yunan hükümeti ülkenin egemenliğini kararlı bir biçimde koruyacağını defalarca söyledi. Fakat son dönemde Türklerin provokasyonlarının giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu bizi çok rahatsız ediyor" dedi.
RAHATSIZ OLMUŞLAR
Sözcü Tzanakopoulos, 'Yunan hükümetinin Ege Denizi'nde Türkiye ile çarpışmaktan endişelenip endişelenmediği' sorusuna da, "Durumu çok yakından izliyoruz. Yangına körükle gitmemesi gereken Türkiye'nin davranışlarından rahatsızız" yanıtını verdi.
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