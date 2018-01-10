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Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması

Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin darbeci olduğuna dair ciddi bulgular olduğunu duyurdu

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:29
Yunanistan'dan darbeci askerler açıklaması

Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulguların olduğunu söyledi.

Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, Skai TV'ye verdiği mülakatta 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci ile ilgili yaptığı açıklamada çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yunan Bakan, "İltica komitesi bundan evvel bin 500'e yakın karar aldı.Hiçbirine karşı itiraz etmedik. Ama son iltica talebine ettik. Neden? Fark var. Çünkü 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var'' dedi.

Yunan İltica komitesi 30 Aralık tarihinde darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini kabul etmişti. Yunan hükümeti hem yürütmeyi durdurma hem de kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstinaf mahkemesi yürütmeyi durdurdu ve Özkaynakçı tekrar gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:29
  1. İstinaf mahkemesi
  2. Yunan İltica komitesi
  3. Yunanistan
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