Yunanistan'dan Ayasofya açıklaması!

Ayasofya'da dün gece düzenlenen Kadir Gecesi Özel Programı, Yunanistan'ın tepkisini çekti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada durumun 'kabul edilemez' olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın da katıldığı bir etkinlikte Kur'an okunmasını, ibadet edilmesini ve bunun devlet televizyonunda yayınlanmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayasofya'nın UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Ayasofya'yı camiye çevirme girişimleri uluslararası topluma bir hakarettir ve uygun bir şekilde harekete geçilip, tepki gösterilmelidir." denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyadaki bütün Hristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir meydan okuma söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir. Türkiye'yi modern, demokratik bir ülke olduğunu gösterir şekilde davranmaya, Ayasofya'nın ekümenik karakterini korumaya ve bu evrensel yapının gelenekselliğine saygı duymaya çağırıyoruz"

Ayasofya'da dün gece Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katılımıyla Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmiş, ardından sabah saatlerinde sabah ezanı okunmuştu.