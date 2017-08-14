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Yunanistan’daki orman yangını artıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki bir köyde meydana gelen orman yangınında onlarca ev hasar görürken, insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:44
Yunanistan’daki orman yangını artıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki Kalamos köyünde çam ormanında meydana gelen yangında 20 evin hasar gördü, insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yangının büyümeye devam ettiğini bildiren yetkililer, yangın söndürme çalışmalarına 150’den fazla itfaiyeci, 50 itfaiye aracı ve 3 yangın söndürme helikopteri katıldığını bildirildi.

Kalamos köyünden gördü tanıkları ise yangının korkunç bir karmaşa olduğunu, evlerin birdenbire alev aldığını kaydederek, çok büyük bir yangın olduğunu söyledi. Yetkililer bölgedeki iki gençlik kampının da boşaltılması talimat verdi. Yunanistan’da yaz aylarında sık sık orman yangınları görülüyor.

2007 yılında meydana gelen büyük orman yangınında ise 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:44
  1. Yunanistan
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