Yunanistan'da uçak düştü!

Dün akşam saat 20.00'de Larisa bölgesinden kalkan uçak bir süre sonra radarlardan kayboldu.

Uçağın içinde bulunan 2 kişiden ise şimdiye kadar haber alınamadı. Çarpma ya da düşme durumunda alarm veren beacon sisteminin 20.30'da devreye girmesi nedeniyle, küçük uçağın düştüğü üzerinde duruluyor.

8 itfaiye aracı ve 18 itfaiyeci uçağın düştüğü bölgede araştırmalara başlarken, havadan da helikopter yardımı ile arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.