Yunanistan’da üç gündür çöpler toplanmıyor

İşçiler belediyenin kadrosuna alınmayı talep ederek, slogan attı. Öfkeli kalabalık İçişleri Bakanı Panos Skourletis ile görüşmek üzere Bakanlığa giden Yunanistan Belediyeler Birliği (KEDE) Başkanı Yiorgos Patoulis’e saldırdı.

Patoulis ve yanında bulunan heyet polisin yardımıyla uzaklaştırıldı. Temizlik işçileri Bakanlığın önünde çöp tenekeleri boşaltıp çöpleri ateşe verdi ve binaya boya fırlattı.

Parlamento’ya yürüyen göstericiler Meclis Başkanı Nikos Voutsis ile görüşmek istediler ve binaya girmeye çalıştılar.

Polis gaz bombasıyla olaylara müdahale edince bir kadın nefes problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İşçi temsilcileri, Meclis Başkan Yardımcısı Sia Hristodoulopoulou ile kadrolu çalışma haklarıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Temizlik işçileri Pazar akşamından itibaren Atina sokaklarındaki çöpleri toplamıyor.