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Yunanistan'da ölenlerden biri Türk çıktı!

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'da 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kişilerden birinin Türk olduğu öğrenildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:11
Yunanistan'da ölenlerden biri Türk çıktı!

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremYunanistan'da yıkıma sebep oldu. Atina haber ajasının haberine göre İstanköy'de 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda da yaralı var. 

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türk olduğu bildirildi. Yunanistan Güney Ege Eyaleti Valisi Yorgos Hacimarkos bir televizyona yaptığı açıklamada, deprem sonucu İstanköy Adasında ölen iki kişiden birinin 30 yaşında Türk diğerinin ise 20 yaşında bir İsveçli olduğunu söyledi. Hacimarkos ayrıca, 120 yaralıdan tamamı turist olan 5'inin ağır yaralı olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:11
  1. yunanistan
  2. deprem
  3. Ege
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