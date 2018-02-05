Yunanistan'da Lucescu rüzgarı!

Sezon başında PAOK'un başına geçerek 20 maça çıkan ve 14 galibiyet elde eden Lucescu'nun takımı, 4 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. 42 gol atan Olimpiakos'un ardından 39 golle en çok gol atan 2'nci takım olan PAOK, ayrıca 20 maçta sadece 8 golü kalesinde görerek en az gol yiyen takım durumunda.

Geçen sezonu Olimpiakos'un ardından 2'nci sırada tamamlayan ancak Yunanistan Kupası'nı kazarak teselli bulan PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde 3'üncü şampiyonluğunu yaşamak istiyor. PAOK, Süper Lig'de son 7 sezonun şampiyonu Olimpiakos hegemonyasını yenerek lig kupasını müzesine götürmeyi amaçlıyor.

PAOK'UN GOLCÜSÜ ESKİ BOLUSPORLU PRİJOVİC

PAOK'un ligde en güvendiği isim ise takımın golcüsü eski Bolusporlu futbolcu Aleksandar Prijovic. 2014- 2015 sezonunda Boluspor formasıyla Spor Toto 1'inci Lig'de 31 maça çıkarak 16 gol atma başarısı gösteren Prijovic, bu sezon 18 maçta 12 gol kaydetti. Takımının en golcü futbolcusu olan Sırp oyuncu gol krallığı yarışında da Olimpiakos'un 13 gollü futbolcusu Karim Ansarifard'ın hemen gerisinde yer alıyor.