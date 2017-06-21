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Yunanistan'da halk ayaklandı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin ekonomi politikalarına karşı "istifa" gösterisi düzenlendi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
Yunanistan'da halk ayaklandı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek toplanan yaklaşık 3 bin gösterici, meclisin bulunduğu kent merkezindeki Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras liderliğindeki hükümete attıkları sloganlarla "istifa" çağrısında bulunan göstericiler, "Yalan, Yolsuzluk, Çipras. Artık yeter!" yazılı pankart açtı. Ayrıca, meydana kurulan hoparlörlerden Çipras'ın vaatlerini içeren konuşmaları dinletildi.

Kent merkezine çıkan yollar trafiğe kapatılırken, çevik kuvvet polisi meclis çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
  1. Yunanistan
  2. Atina
  3. Aleksis Çipras
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