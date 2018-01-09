Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunanistan'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da grev haklarına ilişkin yasa tasarısını protesto eden göstericiler, Çalışma Bakanlığı binasını işgal ederek Bakan Efi Ahçioglou'nun odasını bastı.

09 Ocak 2018 Salı 21:18
Yunanistan'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, ülkenin kreditörlerinin talep ettiği grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeyi protesto etti. Göstericilerden bir kısmı bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri girdi.

Binanın sekizinci katındaki bakanlık ofisine giren gruptakiler, Bakan Ahçioglou'ndan yasa tasarısını geri çekmesini istedi. Ahçioglou ise göstericilerin isteğini reddetti.

Olay sırasında odada polisin olmaması dikkati çekerken, bakan ile göstericiler arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyonun arttığı görüldü. Göstericiler, daha sonra bakanın odasını terk etti.

Ekonomik krizden kurtulma çabası içinde bulunan Yunanistan'da, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu tarafından talep edilen kemer sıkma önlemleri sık sık gösterilerle protesto ediliyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 21:18
  1. Gösteri
  2. Yunanistan Çalışma Bakanı Efi Ahçioglou
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus Deniz Kuvvetleri gemisi TSK'dan yardım istedi
    1. Rus Deniz Kuvvetleri gemisi TSK'dan..
    2. Irak'tan flaş 'petrol' açıklaması:..
    3. Son darbe ağır oldu! 107 terörist..
    4. Yunanistan'da göstericiler Çalışma..
    5. Galatasaray'dan 'Arda' açıklaması:..
    6. Erdoğan'dan esprili 'Vida' yorumu
    7. Beton pompası uçurumdan yuvarlandı: 1..
    8. İbadi'den Türkiye açıklaması
    9. Galatasaray'dan Arda Turan-Başakşehir..
    10. Rusya ve İran Büyükelçileri..
    11. Erdoğan - Kitaroviç'ten ortak basın..
    12. Beşiktaş pes etmedi
    13. Tarihi itiraf: Hafife aldık
    14. Bursa'da surların dibinde korkunç..
    15. Avcılar'da rezidansta uyuşturucu..
    16. ABD polisi 2017'de bin kişiyi öldürdü
    17. O ülkede polis aracına bombalı saldırı
    18. Avrupa şoke oldu... ‘Muhammed’ ismi...
    19. Avrupa'da bunu tartışıyorlar: Camileri..
    20. ''Bunu İslam karşıtlarına karşı..
    Türkiye'nin ihtiyacı azalınca ABD savaş açtı
    Türkiye'nin ihtiyacı azalınca ABD savaş açtı
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!