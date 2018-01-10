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Yunanistan'da Erdoğan ve Bahçeli paniği

MHP Lideri'nin 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacaklarını açıklaması Yunan basınında da geniş yer buldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:15
Yunanistan'da Erdoğan ve Bahçeli paniği

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos Gazetesi yazarı Hristos Stasinopulos, Türk siyasetinde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıdı.

YUNAN MEMNUN DEĞİL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki milli ittifakı değerlendiren Yunan yazar, MHP'nin yanlış bir adım attığını savundu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:15
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