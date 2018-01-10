Yunanistan'da Erdoğan ve Bahçeli paniği

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos Gazetesi yazarı Hristos Stasinopulos, Türk siyasetinde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıdı.

YUNAN MEMNUN DEĞİL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki milli ittifakı değerlendiren Yunan yazar, MHP'nin yanlış bir adım attığını savundu.