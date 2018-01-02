Emenike kadro dışı bırakıldı
Büyük umutlarla Yunanistan kulübe Olympiakos'a transfer olan forvet Emmanuel Emenike kadro dışı bırakıldı.02 Ocak 2018 Salı 14:37
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kulüpte sık sık sorun yaşayan ve kadro dışı kalan Nijeryalı santrfor, Yunanistan'da da tutunamadı. 30 yaşındaki futbolcunun, bundan sonra genç takımla idmanlara çıkacağı açıklandı.
Sarı-lacivertliler Emenike'yi sezon başında Olympiakos'a 2.5 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında vermişti. Nijeryalı golcü, Olympiakos formasıyla toplamda 4 gole imza attı.