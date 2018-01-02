Emenike kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kulüpte sık sık sorun yaşayan ve kadro dışı kalan Nijeryalı santrfor, Yunanistan'da da tutunamadı. 30 yaşındaki futbolcunun, bundan sonra genç takımla idmanlara çıkacağı açıklandı.

Sarı-lacivertliler Emenike'yi sezon başında Olympiakos'a 2.5 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında vermişti. Nijeryalı golcü, Olympiakos formasıyla toplamda 4 gole imza attı.