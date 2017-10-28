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Yunanistan'da 'bombalı kargo' zanlısı yakalandı

Yunanistan'da eski Başbakan Papadimos ve ülkenin bazı kreditörlerine yönelik "bombalı kargo" saldırılarına ilişkin bir kişi yakalandı

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:18
Yunanistan'da 'bombalı kargo' zanlısı yakalandı

Yunanistan'da aralarında eski başbakanlardan Lukas Papadimos ve ülkenin bazı kreditörlerine yönelik "bombalı kargo" saldırılarına ilişkin soruşturmada bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Yunan polisinden yapılan açıklamada, saldırıları üstlenen aşırı sol "Ateş Hücreleri Komplosu" adlı örgütün üyesi 29 yaşındaki zanlının, Atina'da gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan anti-terör ekiplerinin evde yaptığı aramada, patlayıcı madde, tabanca ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, soruşturmaya ilişkin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Papadimos'un aracında patlayan ve yaralanmasına yol açan "bombalı kargonun" yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Paris Bürosu ve Almanya Maliye Bakanlığına yönelik benzer saldırılar düzenlenmişti.

IMF Paris Bürosu'ndaki saldırıda içinde patlayıcı madde bulunan zarfın açılması sonucu bir kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 17:18
  1. Lukas Papadimos
  2. Yunanistan
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