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Yunanistan'da 90 noktada başlayan yangında on binlerce dönüm orman kül oldu

Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinde hafta sonu 90 ayrı noktada başlayan yangınlar, on binlerce dönüm ormanlık araziyi kül etti.

15 Ağustos 2017 Salı 18:58
Yunanistan'da 90 noktada başlayan yangında on binlerce dönüm orman kül oldu

Atina’nın kuzeydoğusunda, Kalamos ve Kapandriti ilçelerinde Pazar günü başlayan, esen şiddetli rüzgârların da etkisi ile 25 kilometrelik alana yayılan ve 48 saattir kontrol altına alınamayan yangın, 35 bin dönüm ormanlık arazinin yanısıra 20 evin yanmasına ve 1 itfaiyecinin yaralanmasına neden oldu.

Bölgede yüzlerce ev ve 2 izci kampı boşaltıldı. Evlerini korku içinde terkeden Kalamos ve Kapandriti sakinleri geceleri birkaç kilometre ötede bulunan sahillerde kalıyorlar. Alevlerin yerleşim merkezlerine yaklaşmasını önlemek için 3 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 72 itfaiye ve 11 askeri araç tahsis edildi. Ayrıca 180 itfaiyeci ve 100 asker görev yapıyor.

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ADADA OHAL

Turistik Zakinthos adasında, cuma günü 22 ayrı noktada başlayan ve 12’si hâlâ devam eden yangın nedeniyle OHAL ilan edildi. Çok sayıda Yunan ve yabancı turist korku içinde Zakinthos’u terketti. Belediye Başkanı Kolokaçak “Kundakçıların hedefi olduk. Güzelim adamızı yakmak istiyorlar” dedi.

Ülkenin güneyindeki Mora (Peloponez) yarımasının İlia bölgesindeki yangın da binlerce ağacın yanmasına yol açtı. 

Bu arada, 18 yangın söndürme uçağından sadece 8’inin uçabilecek durumda olduğu ortaya çıktı. İtfaiye teşkilatında çalışan personel sayısının ise 2008’den bu yana 4 bin 200 azaldığı belirtildi.

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Öte yandan, orman yangınları hükümeti ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalara neden oldu. Kamu Düzeni Bakanlığı “organize sabotaj olasılığından” sözederken, Adalet Bakanı Stavros Kontonis “Ülkede anormalliği hedefleyen bir plan sözkonusu” dedi.

Ana muhalaefet partisi Yeni Demokrasi’nin lideri Kiriakos Miçotakis ise “Hükümet, sabotaj teorilerini bırakıp, yangınların söndürdülmesine çalışsın” diyerek tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:58
  1. yunanistan
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