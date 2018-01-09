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Yunanistan'a kaçarken ölümden döndüler

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) marketten aldıkları 1.5 metrelik lastik botla kürek çekerek geçmeye çalışan 2 İranlı, açık denize sürüklenince korkulu anlar yaşadı.

09 Ocak 2018 Salı 17:29
Yunanistan'a kaçarken ölümden döndüler

Bodrum ilçesindeki bir marketten satın aldıkları 1.5 metrelik kürekli lastik botla Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii'nden denize açılarak İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 35 ve 37 yaşlarındaki İranlı 2 erkek, açık denizde sürüklenmeye başladı.

5 SAAT KÜREK ÇEKMEKTEN YORGUN DÜŞTÜ

Ali Hoca Burnu açıklarından rüzgarın ve dalgaların etkisiyle sürüklenen ve aşırı derecede ıslanan İranlı kaçakları, bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik botu, saat 02.45'te radardan tespit ederek kurtardı. Yaklaşık 5 saat kürek çektikleri öğrenilen bitkin haldeki kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların iyi olduğu belirtildi. Ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçaklar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için bugün öğle saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

'MARKETTEN BOT ALDIK'

Kaçaklardan Rejat Seymani ifadesinde, "Hava çok sakindi, marketten bot aldık denize açıldık, bir mil açıldıktan sonra rüzgar ve dalganın etkisi ile akıntıyla sürüklenmeye başladık, telefonla yardım isteyeceğimiz an dalgalar telefonumuzu ıslattı, gece soğukta ıslak vaziyette sürüklenmeye başladık, bot suda alıyordu, tam korktuğumuz sırada Türk askeri geldi bizi kurtardı, yaptığımız çılgınlıkta ama çaresizdik" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:29
  1. bodrum
  2. yunanistan
  3. kaçak
  4. göçmen
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