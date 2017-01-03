Yunanistan'a kaçan hainlerle ilgili flaş gelişme!

15 Temmuz'da darbe girişiminin başarısız olacağını anlayınca helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci hain 10 Ocak'ta yargılanacak.

Yunanistan'a kaçan hainlerle ilgili flaş gelişme!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 12:48
Bu haber 5.460 kez okundu

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

 
Etiketleryunanistana kaçan hainleryunanistana kaçan darbeciler
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.