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Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hırsız çıktı

Yunanistan'a helikopterle kaçan 8 hainle ilgili kabul edilen iddianameden detaylar: Helikopterin tanıma kodu cihazını söktüler, 20 bin dolarlık gece görüş dürbününü çaldılar.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:52
Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hırsız çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan (Cumhurbaşkanı'na suikasta giden helikopterin kalktığı alay) helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı asker hakkında açılan davanın iddianamesindeki detaylar ortaya çıktı. Haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen hainlerle ilgili savcılıkça mahkemece kabul edilen iddianamede, hainlerin askeri helikopterle Yunanistan'a kaçıp iltica talebinde bulunduğu böylece "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işledikleri kanaatine varıldığı anlatıldı.  İddianamede sanıkların helikopterdeki "Dost düşman tanıma kodu'' cihazını montaj yerinden söktüğü, 20 bin dolar değerindeki gece görüş dürbününü çaldığı kaydedildi. Firari pilot yüzbaşı Ferudun Çoban'ın Ankara'daki evinde ise iki adet 1 dolar ile FETÖ kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi'ne ait kimlik kartları bulunduğu yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:52
  1. fetö
  2. darbe
  3. yunanistan
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