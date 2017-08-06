Yunanistan'a geçmeye çalışan 60 Suriyeli yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriyeli 60 kaçak yakalandı.06 Ağustos 2017 Pazar 15:05
Sarımsaklı açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Midilli Adası yönüne giden şişme bot fark etti.
Sahil Güvenlik unsurları, kapasitesinin üzerinde insan taşıdığı belirlenen ve batma tehlikesi geçiren botu tahliye etti.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 60 kişi, Alibey (Cunda) Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Burada insani yardım yapılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilecek.