Yunanistan'a çok sert tepki!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verildi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile Yunanistan'ın kararına sert tepki gösterdi.

Açıklamada, kararın ikili ilişkilere etkisinin olacağı belirtildi ve 'Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu' denildi.