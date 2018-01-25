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Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Afrin'de teröristlere yönelik düzenlediği operasyonun korku verici sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:47
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan ve karadan devam eden operasyonlarla Afrin'i teröristlere dar etti.

Örgüte büyük bir darbe vuran Mehmetçik, dış odakların rahatsızlığına neden oldu.

Amerika, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden üst üste gelen açıklamalardan sonra, Yunanistan da Türkiye karşıtı cephede yer aldı.

Ekonomik krizden çıkamayan ve iflasa doğru sürüklenen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KORKUNÇ SONUÇLAR DOĞRURABİLİR

Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin uluslararası hukuk açısından sorun olacağını ifade eden Kocias, bunun korkunç sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

ZEYTİN DALI HAREKATI KAYGI VERİCİ

Brüksel'de konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi, bütün Orta Doğu ve uluslararası hukuk için yeni sorunlar getiriyor. Kıbrıs sorunu gibi açık bölgesel sorunlar üzerindeki yan etkileri konusunda ayrıca endişeliyiz. Bu nedenle adil bir çözüm için her yeni girişimi destekleyeceğimiz hususunu tekrar ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:47
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