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Yunanistan petrol ve doğalgaz arayacak

Yunanistan Enerji Bakanlığı, Girit açıklarında ve İyon Denizi'nde petrol ve doğalgaz araması yapmak isteyen ve aralarında Total ve Exxon Mobil'in bulunduğu şirketlerin başvurularını onayladı

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:35
Yunanistan petrol ve doğalgaz arayacak

Yunanistan, Total, Exxon Mobil ve Hellenic Petroleum (HELPE) şirketlerinin Girit açıklarında ve Energean şirketinin İyon Denizi'nde petrol ve doğalgaz aramaları gerçekleştirmek için yaptıkları başvuruları onayladı.

Yunanistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Yorgo Stathakis'in üçlü konsorsiyumun Girit'in güney ve batısındaki bloklar için yaptığı başvuruyu onayladığı belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca, Energean Petrol ve Gaz şirketinin İyon Denizi'nde bir blokta sondaj çalışmaları yapmak için başvurusuna onay verildi.

Öte yandan, söz konusu bloklarda arama lisansları için Temmuz ayı sonunda resmi gazetede yayınlanarak, ihaleye çıkılacağı ifade edildi.

İhale sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:35
  1. Yunanistan
  2. Energean Petrol
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