Yunanistan kaçmak üzereyken enselendi

Edirne'den, Yunanistan'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Saçlımüsellim köyünde yaptıkları kontrollerde, FETÖ şüphelisi B.S'nin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştığını tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı. B.S'nin Başbakanlıkta memur olarak çalışırken ihraç edildiği öğrenildi.