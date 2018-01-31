Kaşınıyorlar! Yunan gemisi Bizans bayrağı takarak geldi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı operasyonu devam ederken, Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da hız kazandı. Yunanlılar bu sefer 'Bizans' bayrağı astı.31 Ocak 2018 Çarşamba 08:53
Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.
BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER
Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ege’de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitim faaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı. (Milliyet)
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Kübra27 dk önce Bizimkilerde osmanlı bayrağı takıp kovalasın o zaman Ali HAYDAR30 dk önce Bunların Herakliyusuna zamanında Peygamberimiz(A.S.)MEKTUP göndermişti.Mektubu ihzar etmeyen Herakliyus bunların İslamiyetle şereflenmemesine vesile olmuştu.Kaderin bundaki fetvası ne acaba? Sinan Tekin33 dk önce İstersen Dünya bayrağı as. Bdr42 dk önce Bunlar hadi açık tan düşman saldirabilir nornal ama içimizde vekil sıfatında olup kuduz it gibi ağzından salya akitarak saldıranlar varya işte sıkıntı burada Emrah Gulmez42 dk önce Sizde Osmanli bayragi asin. serkan aydin 43 dk önce yunanlilar hic bir zaman tek baslarina arkalarinda bir destek olmadan turkiyeye saldirmaya veya dusmanlik etmeye tesebbus ve cesaret edemez...birilerinden guc aliyo anlasilan belli..bunlar yine top yekun musterek saldirmayi dusunebilirler bize..asagidan güneyden pkk isid ve muhtelif teror orgutleri iceriden yine ic ayaklanma kışkırtmaları icimizdeki diger hainler batidan yunanistan ve abdnin balkanlardaki uslerinden gelebilecek abd tehdidi doğudan ise ermenistan cepheleriyle karsilasabiiriz..bunlara karsi kesinlikle tedbirler alinmasi lazim illaki alınmıştır her turlu olasılığa karsi planlar hazirlanmalidir..muttefike ihtiyacımız var muttefik olmadan savas kazanilmaz ve maelesef en buyuk handikaplarimizdan biri bu..araplar zaten bati usagi hatta karsi cephede bile gorebilirz arap ulkelerini..azerbeycan ve pakistan ile ikili iliskiler stratejik ortaklik daha da ilerletilmeli ve savas aninda ortak konsersus ve pak anlasmasi imzalanmali Oguz50 dk önce Yunanistan birilerinin maşası mı?hiç sanmıyorum en azından mülteci krizi sonrası bu birilerine sonsuz güvenleri cok sarsıldı,kendi bakanlarının kendilerine AİT GÖRDÜĞÜ kardak adasına cıkmasına izin vermediğimizden boş boş işler yapıyor.O birileri yunanı 80 senedir sımarık bir cocuk gibi sımartırlen benim ülkem hep darbe ve teröristlerle ugrastı.Yunanistan sadece aklınca gözdagı verir ama barut kokan bir ordu ile kendininkini savastırmayı istemez,arkalarına güçlü bir devlet alsalar dahi Türk'ün karsısındayken kendilerini buz gibi denizde bulacaklarını bilirler.Ha bunları unutup Türkiye zaten bir cepheye asker yıgdı bizde surdan girelim derlerse o zaman neler olur neler.Onların aksine biz ölümü savasırken isteyen bir milletiz. Rahmetli57 dk önce Birakin gelsinler.o bizans bayragini onlarin bir yere sokariz demek istiyorum ki arka cebine sokariz.geldikleri yere gondeririz. konuda sikinti yok. kemal1 sa önce Bizans kuçu kuçuları şuan mecliste... kemal1 sa önce Kaşınana virik ayarı viririk ayarı.