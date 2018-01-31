Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kaşınıyorlar! Yunan gemisi Bizans bayrağı takarak geldi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı operasyonu devam ederken, Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da hız kazandı. Yunanlılar bu sefer 'Bizans' bayrağı astı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 08:53
Kaşınıyorlar! Yunan gemisi Bizans bayrağı takarak geldi

Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER

Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ege’de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitim faaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı. (Milliyet)

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 08:53
  1. yunan gemisi
  2. bizans
  3. bizans bayrağı
  4. Ege denizi
  5. yunanistan
  • KübraKübra27 dk önce
    Bizimkilerde osmanlı bayrağı takıp kovalasın o zaman
  • Ali HAYDARAli HAYDAR30 dk önce
    Bunların Herakliyusuna zamanında Peygamberimiz(A.S.)MEKTUP göndermişti.Mektubu ihzar etmeyen Herakliyus bunların İslamiyetle şereflenmemesine vesile olmuştu.Kaderin bundaki fetvası ne acaba?
  • Sinan TekinSinan Tekin33 dk önce
    İstersen Dünya bayrağı as.
  • BdrBdr42 dk önce
    Bunlar hadi açık tan düşman saldirabilir nornal ama içimizde vekil sıfatında olup kuduz it gibi ağzından salya akitarak saldıranlar varya işte sıkıntı burada
  • Emrah GulmezEmrah Gulmez42 dk önce
    Sizde Osmanli bayragi asin.
  • serkan aydin serkan aydin 43 dk önce
    yunanlilar hic bir zaman tek baslarina arkalarinda bir destek olmadan turkiyeye saldirmaya veya dusmanlik etmeye tesebbus ve cesaret edemez...birilerinden guc aliyo anlasilan belli..bunlar yine top yekun musterek saldirmayi dusunebilirler bize..asagidan güneyden pkk isid ve muhtelif teror orgutleri iceriden yine ic ayaklanma kışkırtmaları icimizdeki diger hainler batidan yunanistan ve abdnin balkanlardaki uslerinden gelebilecek abd tehdidi doğudan ise ermenistan cepheleriyle karsilasabiiriz..bunlara karsi kesinlikle tedbirler alinmasi lazim illaki alınmıştır her turlu olasılığa karsi planlar hazirlanmalidir..muttefike ihtiyacımız var muttefik olmadan savas kazanilmaz ve maelesef en buyuk handikaplarimizdan biri bu..araplar zaten bati usagi hatta karsi cephede bile gorebilirz arap ulkelerini..azerbeycan ve pakistan ile ikili iliskiler stratejik ortaklik daha da ilerletilmeli ve savas aninda ortak konsersus ve pak anlasmasi imzalanmali
  • OguzOguz50 dk önce
    Yunanistan birilerinin maşası mı?hiç sanmıyorum en azından mülteci krizi sonrası bu birilerine sonsuz güvenleri cok sarsıldı,kendi bakanlarının kendilerine AİT GÖRDÜĞÜ kardak adasına cıkmasına izin vermediğimizden boş boş işler yapıyor.O birileri yunanı 80 senedir sımarık bir cocuk gibi sımartırlen benim ülkem hep darbe ve teröristlerle ugrastı.Yunanistan sadece aklınca gözdagı verir ama barut kokan bir ordu ile kendininkini savastırmayı istemez,arkalarına güçlü bir devlet alsalar dahi Türk'ün karsısındayken kendilerini buz gibi denizde bulacaklarını bilirler.Ha bunları unutup Türkiye zaten bir cepheye asker yıgdı bizde surdan girelim derlerse o zaman neler olur neler.Onların aksine biz ölümü savasırken isteyen bir milletiz.
  • RahmetliRahmetli57 dk önce
    Birakin gelsinler.o bizans bayragini onlarin bir yere sokariz demek istiyorum ki arka cebine sokariz.geldikleri yere gondeririz. konuda sikinti yok.
  • kemalkemal1 sa önce
    Bizans kuçu kuçuları şuan mecliste...
  • kemalkemal1 sa önce
    Kaşınana virik ayarı viririk ayarı.
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü YPG'nin sözde komuta merkezi ele geçirildi
  1. Terör örgütü YPG'nin sözde komuta..
  2. Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl..
  3. Havuç neden yasak olsun ki..
  4. ABD'den İsrail'e büyük darbe!
  5. Ülke 6.2 ile sarsıldı
  6. Reform paketi Meclis’te
  7. Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü
  8. Savunma sanayii Ar-Ge ile şaha kalktı
  9. HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar..
  10. Türkiye kapitalizmi de vurmaya..
  11. TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10..
  12. MB, enflasyon hedefini 7.9’a yükseltti
  13. 'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya..
  14. TSK'dan Afrin açıklaması: 712 terörist..
  15. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine..
  16. Asya-Pasifik’ten iş adamları geliyor
  17. Tambu’yu indir Mercedes’i kap
  18. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı..
  19. Sakarya’nın gündemi otomotiv
  20. Siemens'ten tedarikçilerine müjdeli..
TSK'dan ABD'ye misilleme!
TSK'dan ABD'ye misilleme!
YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı