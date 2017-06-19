İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunanistan darbecileri teslim edecek mi? Çipras'ın yüzüne söyledi

Başbakan Yıldırım "Biz, ülkemize karşı açık darbe yapan kişilerin iadesini arzu ederiz, isteriz. Hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın" dedi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 14:47
Yunanistan darbecileri teslim edecek mi? Çipras'ın yüzüne söyledi

Başbakan Binali YıldırımAtina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan mevkidaşı tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım, baş başa görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Darbe sonrası yaşananlar ve daha sonra da Türkiye'de anayasa değişikliğine yönelik süreç içerisinde Avrupa Birliği maalesef olumsuz bir tutum içerisine girdi. Bunların, ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için hiçbir katkısı yok. Artık bütün bunlar geride kaldı. Avrupa Birliği ile Türkiye yeni bir vizyonla, yeni bir başlangıç yapmak istiyor." diye konuştu

"Kıbrıs konusu Yunanistan için de çözülmesi gereken bir mesele" 

Yıldırım, "Kıbrıs konusunun Türkiye için de Yunanistan için de çözülmesi gereken bir mesele olduğunu biliyoruz. Çözümün adil olması lazım, adil yönetişimi sağlaması lazım. Ada'da yaşayan Türk toplumunun, Rum toplumunun gelecekteki güvenliğini de teminat altına alacak bir çözüm getirilmesi lazım." dedi.

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler

Başbakan Yıldırım "Biz, ülkemize karşı açık darbe yapan kişilerin iadesini arzu ederiz, isteriz. Türkiye hakikaten zor günler geçirdi. Hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:47
  1. başbakan binali yıldırım
  2. Yunanistan'a kaçan darbeciler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
    3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
    4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
    5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
    6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
    7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
    8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
    9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
    10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
    11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
    12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
    13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
    14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
    15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
    16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
    17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
    18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
    19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
    20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı