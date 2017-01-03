Yunanistan darbeciler için tarihi açıkladı

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker 10 Ocak'ta yargılanacak..

Yunanistan darbeciler için tarihi açıkladı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 13:18
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5 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin yargılanacağı tarih belli oldu.

10 OCAK'TA YARGILANACAKLAR

8 darbeci asker, 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak..

 
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