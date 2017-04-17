% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Yunanistan da çılgına döndü: Rahatsızız!

Referandum sonucundan rahatsızlık duyan Yunan siyasi partiler, yeni sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elindeki olağanüstü yetkilerin artmasının yolunu açacağını savundu.

Yunanistan da çılgına döndü: Rahatsızız!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:34

Hükümetin büyük ortağı SYRIZA partisi yetkilisi ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki referandumun sonucu, toplumda büyük bir kutuplaşma olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın marjinal ve şüpheli zaferi, kendisini ‘sultan’ ilan etmek için yeterli değil” ifadelerini kullandı.

'TÜRK YÖNETİMİ VE HALKI SAĞDUYULU OLMALI'

Türk anayasasındaki ciddi değişikliklere rağmen Yunanistan’ın komşusuyla dostane ilişkiler geliştirmeyi ve işbirliği yapmayı umduğunu kaydeden Koumoutsakos, “Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları alanında Avrupa ile bağlarını sadece korumasını değil, aynı zamanda da geliştirmesini bekliyoruz” dedi.

'AB'DE DE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLUYOR'

Yunan milletvekili Andreas Loverdos ise artık Türkiye’de (Antik Roma imparatoru Jül) ‘Sezar rejiminin’ hakim olduğunu öne sürdü.

Loverdos, Twitter’daki mesajında, “Artık Türkiye’de Sezar rejimi hakim ve bu durum, Yunanistan’da olduğu gibi AB’de de rahatsızlığa neden oluyor” diye yazdı.

 
EtiketlerSYRIZA partisiyunanistan
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Menmet Tanriverdi

Ey avrupa, bize savas ilan edin,kozlarimizi paylasalim.

Cevapla

Boran

Alın avrupanizibaşınıza çalın.ab girmek istemez zaten siz batıyoruz.bu ülke bataklıkta olmaz

Cevapla

abdo

ne oluyor bunlara. bunlara bir şeymi girdi tc de seçim olunca

Cevapla

Abdullah Haşimi

Rahatsızmış yunan gavuru, gelin Türkiyemize sizi tedavi edelim

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?