Yunanistan da çılgına döndü: Rahatsızız!

Hükümetin büyük ortağı SYRIZA partisi yetkilisi ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki referandumun sonucu, toplumda büyük bir kutuplaşma olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın marjinal ve şüpheli zaferi, kendisini ‘sultan’ ilan etmek için yeterli değil” ifadelerini kullandı.

'TÜRK YÖNETİMİ VE HALKI SAĞDUYULU OLMALI'

Türk anayasasındaki ciddi değişikliklere rağmen Yunanistan’ın komşusuyla dostane ilişkiler geliştirmeyi ve işbirliği yapmayı umduğunu kaydeden Koumoutsakos, “Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları alanında Avrupa ile bağlarını sadece korumasını değil, aynı zamanda da geliştirmesini bekliyoruz” dedi.

'AB'DE DE RAHATSIZLIĞA NEDEN OLUYOR'

Yunan milletvekili Andreas Loverdos ise artık Türkiye’de (Antik Roma imparatoru Jül) ‘Sezar rejiminin’ hakim olduğunu öne sürdü.

Loverdos, Twitter’daki mesajında, “Artık Türkiye’de Sezar rejimi hakim ve bu durum, Yunanistan’da olduğu gibi AB’de de rahatsızlığa neden oluyor” diye yazdı.