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'Yunanistan, camileri çürümeye terk etti'

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, Ege Denizi'nde 6,5 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili, "Yunanistan hükümeti, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk etti. Yunanlılar Avrupa Birliği fonlarından yararlandıkları halde yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar." dedi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:40
'Yunanistan, camileri çürümeye terk etti'

BASAM Başkanı Sait, "Yunanistan hükümeti, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk etti. Yunanlılar AB fonlarından yararlandıkları halde yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar.” dedi.

Sait, yaptığı açıklamada, depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin yıkıldığını belirterek, cami ile ilgili bir süre önce Yunan hükümetinin gerekli izinlerin alınmasına rağmen restorasyon çalışmalarına başlamadığını ileri sürdü.

CAMİLERİN NEREDEYSE TAMAMI RESTORASYON GEREKÇESİYLE KAPALI

Rifat Sait, şu iddialarda bulundu:

"Yunanistan hükümeti, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk etti. Yunanlılar Avrupa Birliği fonlarından yararlandıkları halde yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar. Bu bir suç ve vebaldir. Türkiye’nin 'TİKA marifetiyle onarabiliriz' yardım talebine bile olumlu yaklaşmıyorlar. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Rodos Adası'nda, Osmanlı döneminde yapılan camilerin neredeyse tamamı restorasyon gerekçesiyle yıllardır kapalı tutuluyor."

Depremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun ailesine baş sağlığı dileyen Sait, "İstanköy Adası depreminde vefat eden İzmirli Sinan Kurtoğlu için Yunan hükümeti sorumludur, tazminat gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Kos Adası yerine İstanköy isminin kullanılması gerektiğini belirten Sait, şunları kaydetti:

"Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 12 Adalar içinde yer alan 120 bin nüfuslu Rodos'ta 5 bin soydaşımız yaşıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de fethettiği ada, yüzlerce yıl devam eden Osmanlı hakimiyetinin izlerini taşıyor. Adada onlarca Osmanlı eseri bulunuyor. Maalesef Yunanistan'ın en önemli turizm kaynaklarından biri olan adada, Pargalı İbrahim Paşa Camisi, Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi ve çeşmeler dışındaki bütün Osmanlı eserlerinin ziyaret edilmesine izin verilmiyor. Osmanlı döneminde inşa edilen Ağa, Bab'ı Mesdud, Borazani Baba, Girit, Hamza Bey, Hurmalı, Murat Reis, Muradiye, Recep Paşa, Salakos köyü, Sultan Mustafa ve Şadırvan camileri yıllar süren sözüm ona restorasyon çalışmalarının bitmemesi sebebiyle ibadete kapalı tutuluyor ve turistlerin buraları ziyaret etmesine de izin verilmiyor. Bu restorasyonlar asla bitirilmeyecek."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:40
  1. basam
  2. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi
  3. rifat sait
  4. yunanistan cami
  5. yunanistan
  • RizemasiRizemasi30 dk önce
    Bizde Ortodoks kiliselerini açık tuttuğumuz gibi resterasyonlarını biz yapıyoruz bunlara kısasa kısas yapmazsak sonuç alamayız
  • ErsinErsin38 dk önce
    Adamlar hakli, onlar icin lüzumsuz seyi neden onarsinlar? Hem siz onlarin insa ettigi ayasofya kilisesine saygi gösterdinizmi onlardan böle bi sey bekliyosunuz.
  • hasanhasan55 dk önce
    oysa ki biz kiliselere gozumuz gibi bakiyoruz o kadar hassasiz ki pazar gunleri cemaatleri kalaba olsun diye butun sarikli cubbeli dindoslar kiliseye gidiyor
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Sizde Ayasofya'nın ve eski Bizans kiliselerini çürümeye terk edin bakın nasıl akılları başlarına geliyor.Artık Türkiye kendisine dinine insanına,ne yapılıyorsa karşı tarafa misliyle yapıp göstermeli ki dünya artık bizim yumuşak huylu olmadığımızı anlasın.
  • hercaihercai1 sa önce
    Adalari geri almanin zamani geldi! Haritayi bir acin bakin, o adalar hangi ulkeye daha yakin.
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