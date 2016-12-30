Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu

Rio'nun Nova İguaçu bölgesinde yanmış olarak bulunan arabanın ve cesedin Amoiridis'e ait olduğunu doğrulayan polis, diplomatın Brezilyalı karısı Fraçois Amoiridis'i gözaltına aldı.

Brezilya polisi: Yunanistan Büyükelçisi öldürülmüş olabilir.



Yayın organı O'Globo'ya göre savcı, Fraçois Amoiridis'in sevgilisi olduğu söylenen 29 yaşındaki Sergio Moreira Filho adında Brezilyalı bir polis memurunun ve iki kişinin daha gözaltına alınmasını istedi.



Polis, Büyükelçi'nin kaldığı evde öldürüldüğüne, sonra da arabasına bindirilip yakıldığından şüphe ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, pazartesi günü Noel tatili için Rio şehrine giden Büyükelçi Amiridisis'ten haber alınamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü açıklanmıştı.



​Ailesiyle birlikte tatilde olduğu açıklanan 59 yaşındaki büyükelçinin eşi üç gün önce polise Amiridis'in kayıp olduğunu aktarmıştı. 2001 — 2004 yılları arasında Rio de Janeiro başkonsolosu olarak görev yapan Amiridis bu yıl Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi olarak görevine başlamıştı.

Amiridis, 2012'den 2016'ya kadar da Yunanistan Libya Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.