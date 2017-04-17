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Yunanistan Batı'nın korkusunu itiraf etti: Erdoğan'ın halife olması için engel kalmadı

Yunan Pronews internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kontrolsüz güçlendiğini' iddia ederek Batılı ülkelerin çıkarlarının tehdit altına girdiğini yazdı.

Yunanistan Batı'nın korkusunu itiraf etti: Erdoğan'ın halife olması için engel kalmadı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 22:26

Yunan basınında yer alan referanduma ilişkin bir analizde, "Erdoğan kontrolüsüz güçlendi" ifadesi dikkat çekti.

Erdoğan’ın sahip olduğu yeni yetkilerle Batı’yı endişelendirdiği ve Cumhurbaşkanı’nın önünde halife olmak için bir engel kalmadığı belirtildi.

BATI'NIN ÇIKARLARI TEHLİKEDE

‘Pronews’ adlı bir internet sitesinde yayınlanan analizde, mutlak iktidarı ele geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrolsüz güçlenmesinin Batılı ülkelerin çıkarlarını tehdit ettiği, bu nedenle Batı’nın endişeli olduğu ifade edildi.

KORKULARI İSLAM VE İSLAM DÜNYASININ BİRLİKTE HAREKET ETME İHTİMALİ

Analizde, “Bu, Erdoğan’ın zaferi. Zira Erdoğan, Türk siyasetinde mutlak iktidarı elde etmesini sağlayacak anayasal değişiklikleri yapmak için gereken yetkilere hukuki olarak sahip oldu. Artık Erdoğan’ın önünde halife olmak için bir engel kalmadı” denildi.

"KAZANSANSALARDI, SONUÇTAN MEMNUN OLURLARDI"

Seçimde usulsüzlük yapıldığına dair şikayetlerin beklendik bir durum olduğuna dikkat çekilen analize şöyle devam edildi:

“Kemalistler, Türk siyasi tarihinin dışında kalmakla karşı karşıya olduklarını anladılar. Bu nedenle, usulsüzlük olsa da, olmasa da şikayette bulunacaklardı. Ancak seçimi kazansalardı, sonucu memnuniyetle karşılarlardı.”

 
EtiketlerTürkiyereferandumyunan basınıHalifeCumhurbaşkanı ErdoğanDış Politika Haberleri
HABER YORUMLARI
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Utku

Hüseyin hatemi

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Cabbar

Ederler turan ederler. Dun dundue bugun de bugun.

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Kml

Gâvur doğru söylüyor...once ayasofya

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elem

15 yıldır islam birliği adına bir adım atmayan aksine AB bakanlığı kuran birinden söz ediyorsunuz..

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Ertuğrul

Lider dediğin halifelikten önce incirliği kapatacak, Ayasofyayı açacak, ab için verilen tavizler düzeltilecek zina serbestesigibi domuz eti kasaplık statüden kaldırılması vs. Idamın geri gelmesi gibi Islam birliğini kuracak lider vasfı alacak! Anliyacağınız bu iktidardan bırak halifeliģi cacık bile olmaz Islami açıdan

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Hüso

Avrupa evet çıkar diye korkuyor bizim millet te korkuyor Avrupa müslüman aleminin birleşmesinden korkuyor bizim insanımız da korkuyor Avrupa bizim özümüzü bildiğinden korkuyor milletimiz de bilmediğinden korkuyor

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Bu ne

Gizlenen niyet mi diyorsunuz. Biri takiyye mi dedi

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Objektif Düşünce

Düşünmeden sadece laf atmış olmak için yorum paylaşan beyler!Dikkatinizi çekerim; bu sözleri Erdoğan, Binali Yıldırım veya Numan Kurtulmuş değil Yunan Medyası söylüyor...Tabi sizde de Hilafet Makamının oluşmasından korkan varsa diyecek sözüm yok.

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Objektif Düşünce

Düşünmeden sadece laf atmış olmak için yorum paylaşan beyler!Dikkatinizi çekerim; bu sözleri Erdoğan, Binali Yıldırım veya Numan Kurtulmuş değil Yunan Medyası söylüyor...Tabi sizde de Hilafet Makamının oluşmasından korkan varsa diyecek sözüm yok.

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Hesaplaşma

Bir müslüman asla kontrolsüz olamaz. Hiçbirşey öğretememişiz size. Neyse siz biraz bekleyin yarım kalan işleri halledip geliyoruz

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Emrah

"Minareden at beni, in aşağı tut beni" incelikleri. Sanki küçük çocukları kandırma temelinde bayramlık şekerleri...Diyelim ki İSLAM BİRLİĞİ kuruldu ve diyelimki Erdoğan Halife ya da LİDER oldu... Hocam lütfen kendinize gelin. Bırakın zafer sarhoşluğunu. Halkınızın her kesimiyle barışık olun, onları anlamaya çalışıp kaygılarını giderin."Ben seçimden galip çıktım, istediğimi yapma hakkını halk bana verdi eeeyy Avrupa" dersen;Kanun-kuralı kendi dünya görüşüne göre uygularsan, sicili kabarık Hüda-Par ... dirsek temasına girersen yanlış yoldasın demektir. Kendini ve kitleni galeyana getirip ajite edebilirsin, ama unutma ki dağa gidişlerin, güveni ortadan kaldırmanın da yolunu açıyorsun demektir.Halifeliğe gerek yok, Türkiye hepimize yeter. Yeter ki karşılıklı saygı olsun...

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Arif

Halifeliği kaldıran Avrupa da birçok ülke geniş yetkilere sahip krallıklarca yönetiliyor, demokrasi bizde, yalanına hamburger yiyen halkını ikna eden medya onlarda.

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yusuf

Bunu korku olarak yorumlamak dehşet verici. Halife ne demek. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığınızı unutmayın!

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ekrem

Hilafet makamı Osmanogullari hanedanliginin hakkıdır Onlardan başka kimse oturamaz kabul görmez..Ama Reis buna on ayak olur ve yolunu acar..

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Yeaseen

Onların papaları var,bizim Halife'miz niye yok?

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Atif

SİZKENDİ İSİNİZE BAKİN REİS NEREDE OLACAGİNİ BİLİR

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Konyalı Hüseyin KARADAĞ

Niye sen gocunuyorsunki Zorunamı gitti.

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CcC

Yahu halifecilik oynamayı bırakın. İslam dünyasının Türkiye'den sonraki en büyük iki ülkesi İran ve Mısır ile aran nasıl sen önce ona bak

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hrn

Biz hayalde olsa iyi insanlarız ve namusumuzla yad ediliyoruz,sizin gibi adımızın başında anamıza sonunda ise 7 göbek sülalemize küfrettirip hain diye anılmıyoruz ....

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Sami Can Sezer

Ne halifesi kardeşim hasta mısınız siz ya? Kaçıncı yüzyıldayız hala halifelik,padişahlık,sultanlık derdindesiniz. Boş boş işlerle uğraşacağınıza Avrupa'yı nasıl yakalarız onu düşünün.

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Muhitdin

Yuh! Tobe estafurullah

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Cemal

Hayırdır, araplar ilemi yoksa RTE ilemi sorunun var. Onlar değil özürlü, onu gerekirse nasıl başkan yaptıysak, öylede Halifede yaparız. Allahın izniyle. Sen hayal bile kuramayacak kadar boş beleşsin.

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

MİLLET HÜRİRADESİNİKULLANDIEVETDEDİ!..EYİKİ YÜZLÜABD VEVAHŞİBATI!... SISIYLE ESAD İLEOYNAŞ TUTAN YUNANİSTANVE ONUN TASMASINIEĹINDETUTANAB GO OUT!...

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Aziz Kahraman

Hilafet 3 Mart 1924 kaldirıldı.Bilmeyenlere duyurulur.Hayal Dünyasında yaşamayın

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Batuhanersan

Hayaller halifelik gercekler neyse yorum yapmaya bile degmezsiniz

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osman

ne halifesi be?

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Turan

Araplar Osmanlı halifesini kabul etmezken Erdoğan'ı tabi 4 gözle halife ederler. Ne hayalperest insanlarsınız siz ya.

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Doğrucu davut!

Reis helal sana...

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Eşref ılgaz

Ne halifesi ya... herkes haddini bilsin... o lokmalar sizin boğazınızda kalır, büyük gelir... ECDADIN MİRASINI KİRLETMEYİN... ufak ufak halifelik yoklaması yapmayın... şeytan fikirliler...Erbakan diyordu ki : HADİ ORADAN... tabi bu cümleyi bazıları argo tarzda daha ağır da kullanır... ben erbakanın cümlesini seçtim

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