Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’tan taziye mesajı

Yunanistan Başbakanı Çipras Twitter üzerinden yazdığı mesajda şunları kaydetti: “Geçtiğimiz günlerde Kos'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu’nun ailesine baş sağlığı diliyorum. Mutluluğu da üzüntüyü de paylaşıyoruz. Zor zamanlarda halklarımız arasındaki saygı, dayanışma ve dostluk bize yarınlardaki yolumuzu gösterecek.”