Yunanistan 54 yıl sonra Kıbrıs'tan tabutlarla götürdü!

Kıbrıs'ta Türklerin yardım çağrısı üzerine Türkiye'ye ait savaş uçaklarının 1964 yılında düzenlediği ilk hava saldırılarında ölen Yunan askerleri, bugün Atina'ya götürüldü.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP), 54 yıl sonra Larnaka uluslararası havalimanından askeri uçağa konulan tabutların fotoğraflarını servis etti.

Düzenlenen törende, Yunan ordusu mensupları Paethon isimli devriye botunda ölen beş askerin tabutlarını papazlar eşliğinde taşıdı.

1963 senesini çatışmalarla geçiren adadaki Türkler, yıl sonuna kadar Türkiye'den yardım istemişti. Türkiye Ağustos 1964'te onlarca savaş uçağıyla Rum ordusuna ait mevzileri imha etmişti.

Saldırı sırasında uçağı isabet alan Hv.Plt.Yzb. Cengiz Topel, paraşütle yere atlamış ve Rumlar tarafından şehit edilmişti.

Türkiye'nin iki günlük hava harekatının ardından bu kez Yunan jetleri Erenköy'ü bombardımana tutmuş, bir gün sonra ateşkes ilan edilmişti.

