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Yunanistan 2017'de daha az büyüyecek

Yunanistan Merkez Bankası, 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasılada artışı aşağı yönlü revize ederek, yüzde 1,6 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

30 Haziran 2017 Cuma 16:43
Yunanistan 2017'de daha az büyüyecek

Yunanistan Merkez Bankası, 2017 için daha önce yüzde 2,5 olarak belirlediği büyüme tahminini düşürerek yüzde 1,6 olarak revize etti.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan 2016-2017 Para Politikaları Raporunda, ülkenin 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sındaki (GSYH) artış oranının yüzde 1,6 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Raporda, 2016 yılındaki bütçe başarısına dikkat çekilirken, 15 Haziran'daki Avro Grubu toplantısında varılan uzlaşmanın Yunan hükümetinin reformları uyguladığının tescili olduğu belirtildi.

Geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerindeki büyüme performansının son çeyrekte başarılamadığı vurgulanan raporda, bunun 2017'nin ilk çeyreğine de yansıdığı kaydedildi.

Ülkenin kreditörleriyle yeni kredi dilimi için gerçekleştirilen ikinci gözden geçirme müzakerelerinin uzun süre gecikmesinin büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonda etkili olduğuna işaret edildi.

Raporda, "İkinci gözden geçirmenin tamamlanmasında uzun gecikmenin ve yatırımda kayda değer azalmaya sebep olan devamındaki belirsizliğin zayıf büyüme dinamiklerinde payı olabilir." ifadelerine yer verildi.

Kreditörlere borç hafifletme çağrısı

Yunan ekonomisinde işsizlik, batık krediler ve yüksek kamu borcu gibi üç temel sorunun bulunduğu belirtilen raporda, ülkenin kreditörlerine de borç hafifletme önlemlerine yönelik taahhütlerinin açık bir şekilde belirlenmesi çağrısında bulunuldu.

Yunanistan'ın yüksek kamu borcunun sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği belirtilerek, "Bu, ekonomik iklimi geliştirecek ve Yunanistan'ın en geç 2018'de piyasalara geri dönmesini kolaylaştıracak." yorumunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:43
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