Yunan vekil: Türkiye'nin adalarımızda gözü var!
Türkiye'nin Ege adalarıyla ilgili yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Yunan vekil Eliza Vozemberg, konuyu Avrupa Birliği'ne taşıdı.21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ege adalarıyla yaptığı açıklamalar Yunanistan'da gündem oldu.
Türkiye'den yapılan açıklamaları tahrik edici bulan Yunan vekil Eliza Vozemberg ise çareyi Avrupa Birliği'ne gitmekte buldu.
TÜRKİYE'YE TEPKİ GÖSTERİN ÖNERGESİ
AB Komisyonu'na acil koduyla soru önergesi veren Yunan vekil, oluşan belirsizlik nedeniyle Yunanistan ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini ifade etti.
Avrupa Birliği'nin bir an önce konuya el koymasını isteyen Eliza Vozemberg, Türkiye'nin bu tavrına tepki verilmesi gerektiğini belirtti.
ADALARI ALMAK İSTİYORLAR
Yunan vekil, Türkiye'nin adaların egemenliğini ele geçirmeye çalıştığını sık sık belirtiyor.
TÜRK DÜŞMANI YUNAN VEKİL
Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olduğuna dikka çeken Vozemberg, Türkiye'ye karşı nefret dolu açıklamalarıyla Yunan medyasında haber oluyordu.