Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunan vekil: Türkiye'nin adalarımızda gözü var!

Türkiye'nin Ege adalarıyla ilgili yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Yunan vekil Eliza Vozemberg, konuyu Avrupa Birliği'ne taşıdı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:27
Yunan vekil: Türkiye'nin adalarımızda gözü var!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ege adalarıyla yaptığı açıklamalar Yunanistan'da gündem oldu.

Türkiye'den yapılan açıklamaları tahrik edici bulan Yunan vekil Eliza Vozemberg ise çareyi Avrupa Birliği'ne gitmekte buldu.

TÜRKİYE'YE TEPKİ GÖSTERİN ÖNERGESİ

AB Komisyonu'na acil koduyla soru önergesi veren Yunan vekil, oluşan belirsizlik nedeniyle Yunanistan ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin bir an önce konuya el koymasını isteyen Eliza Vozemberg, Türkiye'nin bu tavrına tepki verilmesi gerektiğini belirtti.

ADALARI ALMAK İSTİYORLAR

Yunan vekil, Türkiye'nin adaların egemenliğini ele geçirmeye çalıştığını sık sık belirtiyor.

TÜRK DÜŞMANI YUNAN VEKİL

Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olduğuna dikka çeken Vozemberg, Türkiye'ye karşı nefret dolu açıklamalarıyla Yunan medyasında haber oluyordu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:27
  1. Eliza Vozemberg
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe yıldız futbolcuyu getiriyor!
    1. Fenerbahçe yıldız futbolcuyu getiriyor!
    2. Bunu da yaptılar… Hac ve Umre..
    3. Kosova'nın ilk başbakanı İstanbul'da..
    4. D vitamini eksikliği obez yapıyor!
    5. Kurban eti sıcakken buzdolabına..
    6. FETÖ'cü Tarık Toros, Erdoğan'ı..
    7. Suudi prens 300 valizle geldi 800..
    8. İki ölümcül yılan birbirini yemek için..
    9. Yaptığı hata Kılıçdaroğlu'nu rezil etti!
    10. Yunan vekil: Türkiye'nin adalarımızda..
    11. Kaporayı önemseyen vatandaşlarla böyle..
    12. Adolf Merkel'i sandığa gömün!
    13. Türkiye düşmanı hırladı: Almanya fazla..
    14. Büyük değişim! Dizilerdeki şiddet ve..
    15. Türkmen lider Türk dünyasına çağrıda..
    16. Laiklik bizi bozuyor!
    17. Bu sakızın kilosu 600 TL! Çünkü...
    18. ‘Uğur Dündar akli dengesini yitirmiş’
    19. Burhan Kuzu'dan savcılara çağrı
    20. Açıköğretim’den bir ilk daha...
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine geçiyor!
    MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine geçiyor!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!