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Yunan tankeri patlamaya devam ediyor!

Japon kara sularına giren 136 bin ton petrol yüklü tankerden alevler yükselmeye ve yeni patlamalar olmaya devam ediyor. Bölgede ciddi bir çevre felaketi riski var.

12 Ocak 2018 Cuma 15:02
Yunan tankeri patlamaya devam ediyor!

Doğu Çin Denizi'nde hafta sonu bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra yanmaya başlayan petroltankeri, uluslararası sularda sürükleniyor.

JAPONYA KENDİ KARA SULARINA GİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Japonya, halen alev alev yanan tankerin kendi kara sularına girdiğini açıkladı. Japon sahil güvenlik ekiplerinin verdiği bilgiye göre, geminin şu anki konumu Amami Oshima adasının 286 kilometre güneybatısı.

Japonya'nın açıklamasından dakikalar sonra bu kez tankerde patlamaların devam ettiği ve yeni patlamaların olduğu duyuruldu.

EKİPLERİN ÇALIŞMASINA RAĞMEN SÖNDÜRÜLEMEDİp

Ekiplerin tüm çabasına rağmen söndürülemeyen tankerde iki gün önce bir patlama olmuştu.

32 mürettabatıyla yanmaya başlayan İran tankerinde 136 bin petrol bulunuyordu. Bölgede bir çevre felaketinin yaşanmasından ciddi şekilde endişe ediliyor.

Kondensat isimli ultra hafif petrol taşıyan Sanchi isimli tankerde şimdiye kadar yalnızca bir kişinin cesedine ulaşılabildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:02
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