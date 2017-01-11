Yunan savcı 'darbecileri iade etmeyin' dedi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden ikisinin iade edilip edilmeyeceklerine 23 Ocak'ta karar verilecek. Savcı askerlerin Türkiye'de 'kötü muamele' görebileceklerini iddia ederek iade edilmemelerini talep etti.

Yunan savcı 'darbecileri iade etmeyin' dedi
Eklenme: 11 Ocak 2017, 18:25
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden Yüzbaşılar Abdullah Yetik ve Uğur Uçan, Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) hakim karşısına çıktı.

Bazı hukuk ve silahlı kuvvetler uzmanlarının şahit olarak dinlenmesinin ardından mahkeme sonunda savcı, askerlerin, 'adil yargılanmaları ve kötü muamele' görmeyeceklerine ilişkin şüpheler nedeniyle iade edilmemelerini talep etti.

Hakimler, karar verilmek üzere 23 Ocak'ta mahkemenin yeniden toplanmasına karar verdi. Dünkü görülen duruşmayla birlikte toplam 4 darbeci asker hakkında karar söz konusu tarihe ertelendi. Kalan 4 asker hakkındaki duruşma ise cuma günü gerçekleşecek.

 
EtiketlerdarbeAbdullah YetikUğur UçanYunanistan
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