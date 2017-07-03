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Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı

Ege Denizi'nde bulunan Türk bayraklı yük gemisine Yunan sahil güvenliği tarafından uyarı ateşi açıldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:11
Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı

Deniz Haber Ajansı'nın haberine göre, Ege Denizi'nde bir Yunan Sahil Güvenlik botu Türk bayraklı yük gemisine uyarı ateşi açtı.

Rodos Adası açıklarında meydana geldiği belirtilen olayda, İskenderun'dan yüklediği demir - çeliği İzmit Körfezi'ne taşıyan M/V ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisinin güvertesine 16 merminin isabet ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:11
  1. Ege
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