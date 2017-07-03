Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı
Ege Denizi'nde bulunan Türk bayraklı yük gemisine Yunan sahil güvenliği tarafından uyarı ateşi açıldı.03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:11
Deniz Haber Ajansı'nın haberine göre, Ege Denizi'nde bir Yunan Sahil Güvenlik botu Türk bayraklı yük gemisine uyarı ateşi açtı.
Rodos Adası açıklarında meydana geldiği belirtilen olayda, İskenderun'dan yüklediği demir - çeliği İzmit Körfezi'ne taşıyan M/V ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisinin güvertesine 16 merminin isabet ettiği öğrenildi.