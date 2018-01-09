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Yunan parlamentosunda Batı Trakya Türkleri'ni ilgilendiren yasa geçti

Batı Trakya Türklerine Yunan mahkemeleri ile müftülükler arasında tercih yapmaları hakkı tanıyan yasa tasarısı Yunan parlamentosunda kabul edildi.

09 Ocak 2018 Salı 22:02
Yunan parlamentosunda Batı Trakya Türkleri'ni ilgilendiren yasa geçti

Yeni yasa ile Türk Azınlık bireyleri evlilik boşanma ve miras konularında isterlerse Yunan mahkemelerine, isterlerse müftülere başvurabilecekler. Bugüne kadar bu konularda sadece müftülükler yetkili idi.

Hürriyet’e konuşan, iktidardaki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi milletvekili Mustafa Mustafa tasarının değişikliklere uğramadan parlamento genel kurulunda kabul edilmesinden memnuniyetini dile getirdi ve “doğru istikamette bir adım atıldı” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 22:02
  1. Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA)
  2. Batı Trakya Türkleri
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