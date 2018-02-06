Yunan meclisi o yasa için toplandı

Yunan meclisi, Novartis eczacılık firmasının ülkedeki ilaç fiyatlarını yükseltmek için aralarında önde gelen politikacıların da bulunduğu kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddialarına yönelik dava dosyasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Bazıları dokunulmazlığa sahip eski iki başbakan ile eski sekiz bakanın isimlerinin de yer aldığı belirtilen dava dosyası meclise sunuldu.

Meclisin, Genel Kurul'da, soruşturmanın devam edebilmesi için politikacıların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını tartışması bekleniyor.

Dava dosyasına ilişkin görüşmeler, Yunanistan Parlamento Başkanı Nikos Voutsis'in partilerin meclis grup başkanlarıyla bir araya gelmesinin ardından başladı. Genel Kurulda, dava dosyası hakkında milletvekillerine bilgi verildi.

Konuya ilişkin Başbakan Aleksis Çipras'la görüşmesinin ardından açıklama yapan Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 2006-2015 yıllarını kapsayan dava dosyasının meclise getirileceğini açıklamıştı.

Kontonis, sağlık gibi önemli bir meseleyi ilgilendiren yolsuzluğun büyük ahlaki sonuçlar doğuracağını belirterek, belli başlı ilaç şirketlerinin ekonomik krizdeki ülkede fiyatları şişirmek için yasa dışı yollara başvurduğunu ifade etmişti.

Yunan medyasının iddialarına göre, 50 milyon avroluk rüşvet iddialarını içeren "Novartis skandalı"nda, eski Başbakan Antonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras ve eski Sağlık Bakanı ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos da dahil eski iki başbakan ile eski sekiz bakanın isimleri geçiyor.

Söz konusu üç isim yaptıkları açıklamalarda, iddiaları "iftira" şeklinde niteleyerek reddetti.

Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi (ND) tarafından yapılan açıklamada ise hükümetin yargıya müdahale ettiği ifadesi kullanıldı.

Dava dosyasında incelemelerin sürebilmesi için dokunulmazlığı olan politikacılar hakkında meclis kararı gerekiyor.

Hakkında benzer iddialarla birçok ülkede soruşturma yürütülen Novartis firması tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'daki faaliyetlerine yönelik basında yer alan iddiaların takip edildiği, henüz şirket hakkında bir suç duyurusunun bulunmadığı kaydedildi.