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Yunan hücum botu Türk sahil güvenlik botuna çarptı

Yunan hücum botu Kardak kayalıklarına gelerek Türk sahil güvenlik botuna çarptı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:18
Yunan hücum botu Türk sahil güvenlik botuna çarptı

Kardak kayalıklarını geçerek Türk kara sularına giren Yunan savunmasına ait hücum botu Türk sahil Güvenlik botuna çarptı.  Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları yakınında Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli dalaş yaşandı. Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında temas olduğu ancak her iki botta da herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Önce anons ile Yunan hücum botunu uyararak Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı bot, sınır ihlaline devam edince Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli temas oldu. Yaşanan dalaşın ardından tehlikeli manevra yapan Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu çarpıştı. Olaydan sonra Yunan hücum botu Türk karasularını terk ederken yaşanan temasta her iki botta da herhangi bir maddi hasarın olmadığı öğrenildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ege sularında yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüde Yunan hücum botunun Türk sahil güvenlik botuna hızla yaklaşarak yandan çarpma anları yer alıyor. Türk sahil güvenlik botunun son anda yaptığı manevrayla da olası bir kazanın eşiğinden dönülüyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 07:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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