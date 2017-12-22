Pavlopulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yediği tarihi şamarı unutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a yaptığı ziyarette hem Yunan Cumhubaşkanı hem de Başbakan Çipras’a 'Lozan' konusunda şamar niteliğinde tarihi bir ders vermişti. Erdoğan’ın karşısında koltuktan düşercesine aciz bir durumda olan Yunanistan Cumhurbaşkanı noel mesajında aslan kesildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Noel mesajında, Türkiye ile iyi ilişkilerin “Ankara’nın Kıbrıs’ın egemenliğine ve Lozan Antlaşmasına saygısına bağlı olduğunu” öne sürdü.

Mesajı yansıtan Kathimerini Gazetesi ise bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan mevkidaşı arasında Atina'da yapılan görüşmeyi anımsatarak, “Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay Yunanistan’a yaptığı ziyaret sırasında ikili, antlaşma ile ilgili karşılıklı olarak ender rastlanan açık sözlü beyanlarda bulundular” yorumunu yaptı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pavlopulos ile görüşmesinde, “Lozan Antlaşması’nın açıklık gerektiren ayrıntılarının olduğunu söylediğini” de yazdı.