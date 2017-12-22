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Pavlopulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yediği tarihi şamarı unutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi bir şamar yiyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Noel mesajında da Kıbrıs ve Lozan Antlaşmasına vurgu yaptı.

22 Aralık 2017 Cuma 17:23
Pavlopulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yediği tarihi şamarı unutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a yaptığı ziyarette hem Yunan Cumhubaşkanı hem de Başbakan Çipras’a 'Lozan' konusunda şamar niteliğinde tarihi bir ders vermişti. Erdoğan’ın karşısında koltuktan düşercesine aciz bir durumda olan Yunanistan Cumhurbaşkanı noel mesajında aslan kesildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Noel mesajında, Türkiye ile iyi ilişkilerin “Ankara’nın Kıbrıs’ın egemenliğine ve Lozan Antlaşmasına saygısına bağlı olduğunu” öne sürdü.

Mesajı yansıtan Kathimerini Gazetesi ise bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan mevkidaşı arasında Atina'da yapılan görüşmeyi anımsatarak, “Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay Yunanistan’a yaptığı ziyaret sırasında ikili, antlaşma ile ilgili karşılıklı olarak ender rastlanan açık sözlü beyanlarda bulundular” yorumunu yaptı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pavlopulos ile görüşmesinde, “Lozan Antlaşması’nın açıklık gerektiren ayrıntılarının olduğunu söylediğini” de yazdı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 17:23
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yunanistan
  3. Prokopis Pavlopulos
  4. noel mesajı
  • osmanosman22 sa önce
    zaman gelir o adalarıda alırız hiç düşünme sen
  • YunusYunus1 gün önce
    Kedi her ne kadar sima olarak aslana benzese de,aslan aslandır,kedi de kedidir.
  • OSMANLIOSMANLI1 gün önce
    Eee ...yunan bu...yenilmeye doymayan cűçűk pehlivan..!!
  • KargıKargı1 gün önce
    Gözünüzü partızanlık bürümüş...18 adayı kaptıran adamlar inönüye laf ediyor sen 2004 ten beri satılan veya göz yumulan 18 adanın niye hakkını aramıyorsun.
  • ........1 gün önce
    Hangi kıbrısın egemenliğinden bahsediyorsun?Enosisle kıbrısın egemenliğini ortadan kaldırıp yunanistana bağlamaya çalışanlar sizdiniz.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 gün önce
    Seni konuşturan olsa olsa siyonist efendilerindir. On iki ads Türkiye'ye aitir. CHP milli şefi İnönü Yunana teslim etmiştir.Karşınızfa Reis i Cumhurumuz bir emriyle öleceğimiz Recep Tayyip Erfoğan var. Dikkat edin her sözünüze. Yunan halkına yazık olur sonra. Kaçarken sizler Almanya da almaz sığınmacı olarak. Komşunuza saygısızlık etmeyin. Haddinizi bilin gerzekler.
  • Hy-hyHy-hy1 gün önce
    United Eur.olmasa bu adamlar bir hiç.....Adam değiller..... Dikkate alınmazlar.....
  • adem adem 1 gün önce
    asıl şamar yerli otomobil olacaktı. kardeşim ama niye gecikiyor bir tane delikanlı gazeteci olsa da araştırsa. böyle yunan cumhurbaşkanına şamar filan hiç yakışmıyor. bizi gazlaman ayıp değil mi yunanistan bizim gerçek düşmanımız değil ki bunlar kim güçlü ise hemen onun yanında yer alan küçük gruplar. sen yap yerli otomobilini sadece orduya ve emniyete ver. o bile ne büyük şamar olurdu asıl gavurlara ama .. sanki geçti borun pazarı .. İnşaallah engeller kalkar da yerli üretimi savaş kapımızı çalmadan görürüz inşaallah.
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