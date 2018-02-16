Yunan basını itiraf etti: Türklerle baş edemeyiz!
Kardak kayalıklarında gerilim çıkaran Atina yönetimine Yunan basınından uyarı geldi. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda sergilediği askeri başarıya dikkat çeken Yunan haber sitesi Ptisi Diastima, "Türk propagandası ile suçlanacağımızı biliyoruz, ancak uyanma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Kendimizi zorlamayı bırakalım. Üstün DNA’yla savaş kazanamayız, bize Türklerdeki gibi modern silahlar lazım!" dedi.16 Şubat 2018 Cuma 07:41
Söz konusu Yunan sitesi, Afrin’de PKK/PYD’li teröristlerin ne kadar dirençli olursa olsun Türk İHA’larının, teröristlerin kullandığı araçların tamponlarının rengine kadar bildiğini, mühimmat hazırlanan depoların yerini bildiğini ve akıllı mühimmatlarla nokta atışı ile vurduğunu belirtiyor. Haberde, “Türklerin sahip oldukları silahları ve teknolojileri ne kadar etkili kullandığını görelim. Bizim onlarla uğraşacak bu tip bir silah teknolojimiz mi var? Çok geç olmadan bu gidişi düzeltelim ve nihayetinde kendimizi ütopik ulusal illüzyonlarımızla kandırmayı bırakalım” değerlendirmelerinde bulunuldu.
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