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Yunan basını itiraf etti: Türklerle baş edemeyiz!

Kardak kayalıklarında gerilim çıkaran Atina yönetimine Yunan basınından uyarı geldi. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda sergilediği askeri başarıya dikkat çeken Yunan haber sitesi Ptisi Diastima, "Türk propagandası ile suçlanacağımızı biliyoruz, ancak uyanma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Kendimizi zorlamayı bırakalım. Üstün DNA’yla savaş kazanamayız, bize Türklerdeki gibi modern silahlar lazım!" dedi.

16 Şubat 2018 Cuma 07:41
Yunan basını itiraf etti: Türklerle baş edemeyiz!

Söz konusu Yunan sitesi, Afrin’de PKK/PYD’li teröristlerin ne kadar dirençli olursa olsun Türk İHA’larının, teröristlerin kullandığı araçların tamponlarının rengine kadar bildiğini, mühimmat hazırlanan depoların yerini bildiğini ve akıllı mühimmatlarla nokta atışı ile vurduğunu belirtiyor. Haberde, “Türklerin sahip oldukları silahları ve teknolojileri ne kadar etkili kullandığını görelim. Bizim onlarla uğraşacak bu tip bir silah teknolojimiz mi var? Çok geç olmadan bu gidişi düzeltelim ve nihayetinde kendimizi ütopik ulusal illüzyonlarımızla kandırmayı bırakalım” değerlendirmelerinde bulunuldu.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 07:41
  1. Yunan basını
  2. Yunanistan
  3. Türkiye
  4. kardak

YORUM YAZ

  • VatanVatan21 dk önce
    Ecdadımız sizi valilerle yönetti asırlarca,tarihiniz kof kendiniz Batı'nın kölesisiniz,parayı verir havlatırlar sizi sadece,etrafımız size benzer ahmaklarla çevrili,kullan at traş bıçağı gibisiniz.
  • yeme beniyeme beni34 dk önce
    o yüzden işgal ettirdiniz topraklarımızı demek. baş etseler polatlıya kadar gelecekler o zaman yeniden.
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Bunların DNA sıda üstün değil ya. İşte hikayelere inanıyorlar tıpkı bizim kamalistler gibi?
  • Maho ağaMaho ağa1 sa önce
    Bu coğrafyada, bizimle hiçbir devlet savaşa girmez ve giremez çünkü, kaybedeceklerini bilirler.
  • UykucuUykucu1 sa önce
    Haddini bil. Turk’e kafa tutmayi ruyanda gorsen, hayra yorma.
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