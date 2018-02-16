Yunan basını itiraf etti: Türklerle baş edemeyiz!

Söz konusu Yunan sitesi, Afrin’de PKK/PYD’li teröristlerin ne kadar dirençli olursa olsun Türk İHA’larının, teröristlerin kullandığı araçların tamponlarının rengine kadar bildiğini, mühimmat hazırlanan depoların yerini bildiğini ve akıllı mühimmatlarla nokta atışı ile vurduğunu belirtiyor. Haberde, “Türklerin sahip oldukları silahları ve teknolojileri ne kadar etkili kullandığını görelim. Bizim onlarla uğraşacak bu tip bir silah teknolojimiz mi var? Çok geç olmadan bu gidişi düzeltelim ve nihayetinde kendimizi ütopik ulusal illüzyonlarımızla kandırmayı bırakalım” değerlendirmelerinde bulunuldu.