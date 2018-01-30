Yunan bakan rezil oldu! Yalanı ortaya çıktı

Yunan Milli Savunma Bakanı, 21 yıl önce Kardak gerginliği sırasında düşen helikopterde hayatını kaybeden üç pilotu anmak için bıraktığı çelengi, helikopterin düştüğü yerden 6.5 kilometre uzağa bırakmış. Yunan Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada helikopterin düştüğü yere çelenk bıraktığını duyurmuştu.

KAZA YERİNDEN UZAKTA

Önceki gün Ege’deki Kardak kayalıkları etrafında yeni bir gerilim daha yaşanmıştı. Yunan Savunma Bakanı, 31 Ocak 1996’da bölgedeki gerilim sürecinde düşen Yunan helikopterinde hayatını kaybeden üç pilotu anmak için Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından bölgeye yaklaştırılmamıştı. Bakan, ardından denize çelenk bırakarak bölgeden ayrılmıştı. Bakanın çelenk bıraktığı yerin kaza yerinin 6.5 kilometre güneyinde olduğu ortaya çıktı. Bölgeyle ilgili raporlara kaza yeri çok daha kuzeyde.

Önceki gün yaşanan ve Bakan’ın bölgeyi terketmesiyle neticelenen olay için Yunan basını da bakana tepki göstermiş, Yunan ordusunu zor durumda bıraktığı ve küçük düşürdüğü eleştirilerini yapmıştı.

YAVUZ'UN YARDIMINI KABUL ETMEMİŞLERDİ

31 Ocak 1996 gecesi 3 Yunan askerinin hayatını kaybettiği kazaya dair Türk tarafının raporlarına göre Kardak Bölgesinde bulunan Yunan firkateyni HS Hydra’dan keşif maksadıyla kalkan helikopter motor arızası nedeniyle acil durum çağrısı yaptı. Ancak Yunan gemisi gizliliğini korumak amacıyla helikopterin inişi için platformunda gerekli aydınlatmayı yapmadı ve gemiyi karartmaya devam etti.

TCG Yavuz’un ''Uçuş güvertem acil inişe hazır. Helikopteriniz üzerime inebilir'' çağrısına HS Hydra’nın komutanı olumsuz verdi ve helikopter arıza nedeniyle denize düştü.

Kazada helikopterde bulunan 3 kişilik uçuş ekibi hayatını kaybetti. Yunanlar her yıl bu bölgeye askerlerini anmak için çelenk bırakıyor. Bu süreçlerde zaman zaman ciddi gerginlikler yaşanıyor.