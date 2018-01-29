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Yunan bakan rezil oldu! Erdoğan kazandı

Kardak Kayalıkları'ndan Türk askerini görünce kaçan Yunan Bakan Kammenos, ülkesinin medyası tarafından alay konusu oldu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:56
Yunan bakan rezil oldu! Erdoğan kazandı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hücum botlarla Kardak kayalıklarına yanaşarak bölgeye çelenk bırakmak istedi.

TÜRK ASKERİ GELDİ, YUNAN KAÇTI

Kammenos'un bu girişimi, Türk askerinin bölgeye gitmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Türk askerlerini görünce bölgeden kaçan Yunanlılara, Mehter Marşı ve İzmir Marşı da dinletildi.

YUNAN BASINI: ERDOĞAN'IN ZAFERİ

Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak kayalıklarına çelenk bırakma denemesi, ülke medyasında da geniş yer buldu.

Yunanistan'da yayın yapan Elefteros Tipos Gazetesi, konuyu manşetine taşıdı ve girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandığını yazdı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:56
  1. Yunan Bakan Kammenos
  2. Kardak Kayalıkları
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