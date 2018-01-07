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Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

Yunan askerlerin, NATO'nun Yunanistan'ın kuzeyinde Dedeağaç limanında yeni kurulan helikopter üssünün korunması görevini kabul etmedikleri belirtildi.

07 Ocak 2018 Pazar 11:47
Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

Yunan askerlerin, NATO'nun Dedeağaç limanında yeni kurulan helikopter üssünün korunması görevini kabul etmedikleri aktarıldı.
Rizospastis'de yayımlanan rapora göre görevi kabul etmeyen bir Yunan askeri, "NATO ve Amerikalı katilleri destekleyen herhangi bir hizmeti hiçbir zaman yapmayacağız. Askeri komutaya verdiğim raporda şahsen desteklediğim görüş budur. Meslektaşlarım da aynısını yaptı. Halkımıza karşı savaş planlayan NATO ordusunun ülkemize getirilmesi provokatif ve kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

'HERKES ONLARIN İŞLEDİĞİ SUÇLARI BİLİYOR'

Haberde askerin, "Herkes onların işlediği suçları biliyor. Yugoslavya, Suriye ve diğer ülkelerin halklarına karşı işlenen suçlar gibi. Amerikalıların 1946-1949 arasında Yunanistan halkına ve Yunanistan Demokratik Ordusuna müdahalesini unutmuyoruz. Halkın katillerinin çıkarlarına hizmet edilmesi için bir askere emir vermek oldukça utanç vericidir, bu durum aynı zamanda Yunanistan halkının ve gençliğinin çıkarlarına da terstir" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Sabah

 

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 11:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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