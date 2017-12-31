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Yunan asıllı akademisyen: Erdoğan fevkalade bir iş çıkarıyor

Hamza Tzortzis, TÜGVA İstanbul Temsilciliğince düzenlenen "Birlik" konulu konferansa katıldı.

31 Aralık 2017 Pazar 14:13
Yunan asıllı akademisyen: Erdoğan fevkalade bir iş çıkarıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Temsilciliğince düzenlenen "Birlik" konulu konferansa katılmak üzere geldiği İstanbul'da AA muhabirine konuşan Tzortzis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" tanıma kararına değinerek, bundan daha kötü durumların bulunduğunu söyledi.

Tzortzis, "Trump kim ki ülkelerin başkentlerini tayin ediyor? Endişelenmemiz gereken mesele bu değil, Kudüs yıllardır işgal ediliyor, buna yoğunlaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Birkaç yıl önce Kudüs'e gittiğini güvenlikten geçerken kendisine silahlar doğrultulduğunu kaydeden Tzortzis, "Kendimi çok güçsüz hissettim ve ağlamaya başladım. Fakat fark ettiğim başka bir şey bu zalimlerin içlerinde büyük korku ve endişe barındırdıkları oldu." şeklinde konuştu.

Trump'ın açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini, onu ciddiye almayacaklarını söyleyen Tzortzis, "Bizim kendi değerlerimiz var, biz kötülüğe iyilikle karşılık veririz. Trump'ı değil, dininizi ciddiye alın, onu görmezden gelin. Asıl kalbinizi ve eylemlerinizi doğrultmaya yönelin ve her şey herkes için iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tzortzis, Türkiye'ye davet edilmenin onur verici olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu dile getiren Tzortzis, şunları kaydetti:

"Allah bu samimi yöneticileri korusun ki dünya barışı ve adaleti sağlansın. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan fevkalade bir iş çıkarıyor. Yapmamız gereken şey güç sahibi her türlü insanın adalet, barış ve eşitlik sağlamaları için dua etmek."

Hamza Tzortzis, insanları İslam'a davet etmenin onur verici olduğunu belirterek, "Bu hak edilen bir şey değil, Allah'ın bir nimetidir. Bazen bu pozisyonu çok çalışarak, Allah'a layık olarak hak etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama öyle değil, Allah'ın bize ihtiyacı yoktur, biz ona ihtiyaç duyarız. Bu yolda en ufak bir samimiyetle yürüyebiliyor olmak bile çok büyük bir nimettir." dedi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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