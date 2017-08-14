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Yunan adasında yangınlar sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda aralıklarla dört gündür devam eden yangınlar sebebiyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:56
Yunan adasında yangınlar sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliğinin açıklamasında, Genel Sekreter Yannis Kapakis'in 12 yerde devam eden orman ve çalılık yangınlarıyla mücadele için olağanüstü hal kararı aldığı belirtildi.

İyon Denizi'nde bulunan turistik adada son 24 saatte 22 yangın çıktığı ifade edildi. 140 itfaiyeci ve 40 itfaiye aracının yangın söndürme çalışmalarında bulunduğu kaydedildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Öte yandan, Yunanistan devlet haber ajansı ANA-MPA'ya konuşan Kapakis, durumun olağan dışı olduğuna dikkat çekerek "İki büyük yangınla mücadele edilirken, neredeyse aynı anda başka yerlerde yangınlar çıkıyor. Bunun sebebini kaza olarak açıklamak mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Zakinthos Belediye Başkanı Pavlos Kolokotsas, "Bu yıl Zakinthos kundakçıların hedefi haline geldi. Yangınların organize bir kundaklama faaliyetinden kaynaklandığına dair net belirtiler var" dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:56
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