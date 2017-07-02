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Yumurtası kansere çare oluyor

“Dicathasis orbita” cinsi deniz salyangozunun yumurtasında bulunan moleküllerin göğüs, prostat ve kalın bağırsak kanserine karşı kullanılabileceği keşfedildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 23:14
Yumurtası kansere çare oluyor

Avustralyalı bilim insanları, ülkenin doğu sahillerinde bulunan deniz salyangozlarının kanser ve diyabet hastalıklarının tedavisinde kullanabileceğini ortaya koydu. Wollongong Üniversitesi ile Illawarra Sağlık ve Tıp Merkezi araştırmacıları, "dicathasis orbita" cinsi deniz salyangozunun yumurtasında bulunan moleküllerin göğüs, prostat ve kalın bağırsak kanseri tedavilerinde kullanılabiliceğini ifade etti.

Araştırma ekibinden Karen Perrow, bu kimyasal maddelerden biri olan N-alkylisatins'in laboratuvar ortamında kemoterapiye dirençli kanser hücrelerinin tamamını 48 saatte yok ettiğini bildirdi.

Kanser ilaçlarının hasta hücrelerin sadece yüzde 10'unu yok edebildiğine dikkat çeken Perrow, "Bu canlılar oldukça zorlu çevre şartlarında yaşamak zorunda kalıyor.

Bu yüzden hem kendilerini hem de yavrularını hayatta tutan kimyasal savunma mekanizmaları gelişiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Melbourne Üniversitesi ile ABD merkezli Utah Üniversitesi'nin işbirliği ile yapılan çalışmada bir deniz salyangozu türü olan "koni" salyangozuna ait zehrin diyabet tedavisinde kullanılabileceği keşfedildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 23:14
  1. Dicathasis orbita
  2. salyangoz yumurtası
  3. göğüs kanseri
  4. kolon kanseri
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